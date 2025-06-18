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Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Selman Ağrıkan
13:5018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi bugün çekilen kurayla belli oldu.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.

2. eleme turunda organizasyona dahil olacak siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme oynayacak.

Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi, bugün saat 14.00'te çekilen kurayla belirlendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi oldu.


Bilindiği üzere Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan olmuştu.

Beşiktaş, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da kendi evinde, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

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