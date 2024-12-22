Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı ilk transferini duyurdu! "Türkiye'ye geliyor"

Söz konusu isimle ilgili övgülerini sürdüren Adalı, "Bizim kafamızdaki yeni futbol planlamasını yönetecek kapasitede bir arkadaş. Yılbaşı transfer döneminde çok acele transfer yapmamız lazım. İnşallah pazartesi günü geliyor. Yapmak istediklerimizi telefonda anlattığımızda kendisi de olumlu buldu. Bekliyoruz. Daha önce Türkiye'de çalışmadı. Almanya'da çalışıyor şu anda. Kulüpte scout ve kadro planlaması yapıyor. Teknik adamla ilgili tasarrufu olmayacak ama birlikte çalışacak" şeklinde konuştu.