Beşiktaş’ın büyük transfer pişmanlığı: Ligue 1’e damga vurdu!

Yaz transferinde Beşiktaş'ın radarına giren Barcelona'nın 22 yaşındaki yıldızı Ansu Fati, Monaco'ya kiralandıktan sonra adeta patlama yaptı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminde olan Ansu Fati, Monaco'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.


Ligue 1 ekibinin Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki sol kanat, forma giydiği 2 maçta 3 kez ağları havalandırdı.


SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada "Barcelona'dan Ansu Fati gündemimizdeydi.


Transferi bitirmek istedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.


