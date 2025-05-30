Beşiktaş’ın kayıp futbolcusu sessizliğini bozdu

Beşiktaş’ın ara transfer sezonunda Kolombiya’dan kadrosuna kattığı genç futbolcu sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad takımından kadrosuna kattığı Elan Ricardo, önce hazır olmaması daha sonra ise sakatlığı nedeniyle resmi maçlarda forma giyme şansı bulamadı.
Gelecek sezon kiralık gönderileceği iddia edilen Ricardo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
21 yaşındaki oyuncu, antrenmandan bir fotoğraf karesiyle yaptığı paylaşımda "Endişelenmeyin, yakında neler başarabileceğimi göreceksiniz" ifadelerini kullanarak siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.
Elan Ricardo'nun sosyal medya paylaşımı
Kolombiyalı futbolcunun Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.