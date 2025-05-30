Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın kayıp futbolcusu sessizliğini bozdu

Beşiktaş’ın kayıp futbolcusu sessizliğini bozdu

15:0230/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ın ara transfer sezonunda Kolombiya’dan kadrosuna kattığı genç futbolcu sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad takımından kadrosuna kattığı Elan Ricardo, önce hazır olmaması daha sonra ise sakatlığı nedeniyle resmi maçlarda forma giyme şansı bulamadı.


Gelecek sezon kiralık gönderileceği iddia edilen Ricardo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

21 yaşındaki oyuncu, antrenmandan bir fotoğraf karesiyle yaptığı paylaşımda "Endişelenmeyin, yakında neler başarabileceğimi göreceksiniz" ifadelerini kullanarak siyah beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.


Elan Ricardo'nun sosyal medya paylaşımı

Kolombiyalı futbolcunun Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Beşiktaş
#Elan Ricardo
#Kolombiya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı