UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maçı temsilcimiz 3-1’lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 6 puanla 22. sırada yer aldı. Beşiktaş bir sondaki maçında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde kaç maçı kaldı, hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.
Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadelede İsrail ekibi 23. dakikada Kanichowsky'nin golü öne geçti. Siyah-beyazlılar 38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle beraberliği yakaladı. 45+3. dakikada Peretz Maccabi'yi bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Kara Kartal'ın sol beki Arthur Masuaku, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
İkinci yarıda dakikalar 71'i gösterdiğinde Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışından Immobile yararlanamadı. 81. dakikada Patati, Maccabi adına farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde tabela değişmedi ve mücadele 3-1 Maccabi Tel Aviv üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Beşiktaş 6 puanda kalırken, Maccabi Tel Aviv ilk puanlarını aldı.
Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ MAÇI KALDI, HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maç daha oynayacak. Kalan maçlar ise şu şekilde;
12.12.2024 Bodo/Glimt v Beşiktaş
22.01.2025 Beşiktaş v Athletic Bilbao
30.01.2025 Twente v Beşiktaş