UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Maçı temsilcimiz 3-1’lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 6 puanla 22. sırada yer aldı. Beşiktaş bir sondaki maçında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde kaç maçı kaldı, hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.



2 /9 Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadelede İsrail ekibi 23. dakikada Kanichowsky'nin golü öne geçti. Siyah-beyazlılar 38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle beraberliği yakaladı. 45+3. dakikada Peretz Maccabi'yi bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



3 /9 Kara Kartal'ın sol beki Arthur Masuaku, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



4 /9 İkinci yarıda dakikalar 71'i gösterdiğinde Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışından Immobile yararlanamadı. 81. dakikada Patati, Maccabi adına farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde tabela değişmedi ve mücadele 3-1 Maccabi Tel Aviv üstünlüğüyle tamamlandı.



5 /9 Bu sonuçla Beşiktaş 6 puanda kalırken, Maccabi Tel Aviv ilk puanlarını aldı.



6 /9 Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak.

7 /9 BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ MAÇI KALDI, HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maç daha oynayacak. Kalan maçlar ise şu şekilde;



8 /9 12.12.2024 Bodo/Glimt v Beşiktaş 22.01.2025 Beşiktaş v Athletic Bilbao 30.01.2025 Twente v Beşiktaş





