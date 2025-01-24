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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?

11:0024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yenilgisiz Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek play-off şansını son maça taşıdı. Siyah-beyazlılar aldığı kritik 3 puanla 24. sırada yer aldı. Kartal Avrupa Ligi’nde son maçta galibiyet alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. Beraberlik durumunda ise rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı bu maça kadar yenilgisiz gelen rakibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.


Rafa Silva ve Milot Rashica'nın etkili performanslarıyla rakibini geçen Kara Kartal, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk karşılaşmasında oldukça değerli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 7 maç sonunda 9 puana ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 7 maç sonunda 16 puanda kaldı.


Beşiktaş son maçını kazanması ya da berabere kalması halinde play-off'ta yer alacak. 

Beşiktaş maçı kaybederse diğer maçların sonucuna göre yarı yarıya elenebilir ya da yoluna devam edebilir.


Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçı ne zaman, kimle oynayacak?



Twente, son haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele 30 Ocak günü TSİ 23:00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off

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