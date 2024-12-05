Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: Kongre sonrası göreve geliyor!

'Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın olur'

"Sergen Yalçın ile bir görüşme olacak. Serdar Adalı'nın seçim kozlarından bir tanesi Sergen Yalçın ama bugün Hüseyin Yücel'de gitti, Sergen Yalçın'a teklif götürdü. Sergen Yalçın'da haklı olarak önünü göremediği için kendisini de sıkıntıya sokmak istemediği için bu görevi kabul etmedi ama bence 29 Aralık seçiminden sonra zaten devreye girer. Büyük ihtimal Ocak itibariyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın olur."



