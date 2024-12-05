Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu: Kongre sonrası göreve geliyor!

Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ergin Aslan, TVNET yayınında siyah-beyazlıların gerçekleşecek olan kongre sonrası yeni teknik direktörünün belli olduğunu açıkladı.
Zor günler geçiren Beşiktaş'ta tüm gözler olağanüstü seçimli kongreye çevrildi.
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör seçim sonrası belli olacak. Gazeteci Ergin Aslan, katıldığı TVNET yayınında kongreye, muhtemel başkan adayları ve teknik direktör konusuna dair konuştu.
Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ergin Aslan, şu ifadeleri kullandı;
'İkili bir seçim bekliyor'
"Hasan Arat öyle bir yerde bırakıp gittik kitlendi Beşiktaş. Hüseyin Yücel seçime girecek. Serdar Adalı bekleniyor. Beşiktaş'ta üç kere seçim kaybetti. Küsmedi, çekilmedi zaman içerisinde sıkıntılarda yaşadı Beşiktaş'ta. Oda mali yapının incelemesini yapıyor birkaç gün içerisinde Serdar Adalı'nın da aday olmasını yani ikili bir seçim olması bekleniyor."
'Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın olur'
"Sergen Yalçın ile bir görüşme olacak. Serdar Adalı'nın seçim kozlarından bir tanesi Sergen Yalçın ama bugün Hüseyin Yücel'de gitti, Sergen Yalçın'a teklif götürdü. Sergen Yalçın'da haklı olarak önünü göremediği için kendisini de sıkıntıya sokmak istemediği için bu görevi kabul etmedi ama bence 29 Aralık seçiminden sonra zaten devreye girer. Büyük ihtimal Ocak itibariyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın olur."
'Öldüm bittim kadrosu yok Beşiktaş'ın'
"Çünkü niye maaşlar ödenmediği için oyuncuların motivasyonu düşüyor şimdi öldüm bittim kadrosu yok Beşiktaş'ın. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre geride olabilir ama diğer 17 takımdan da iyi."
'Hayrına olacak bir süreç'
"Puslu havanın dağılmasını bekliyor Sergen Yalçın. Kongre nefes aldıracaktır Beşiktaş'a. Çünkü seçilmeden bu tarz 6-7 ay başkanlık yapamazsınız. Seçim Beşiktaş'ın çok da yoracak olsa da hayrına olacak bir süreç."