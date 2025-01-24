Beşiktaş'ın yeni scout şefi ortaya çıktı: 83 kişilik oyuncu listesiyle geliyor

Beşiktaş'ın yeni socut şefi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Alman futbol adamıyla anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta seçim sürecinde ısrarla scout konusu üzerinde duran ve Almanya’dan alanında yetkin bir ismi getireceğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, Borussia Dortmund’un eski scout şefi Eduard Graf’la anlaştı.
Fanatik'in haberine göre; Alman devinden ayrılan Graf, ekibindeki 5 kişiyle birlikte 1 Mart’ta Beşiktaş’ta resmen göreve başlayacak.
Beşiktaş için şimdiden 83 kişilik oyuncu listesi oluşturan 35 yaşındaki Graf, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e bağlı çalışacak.
Ara transfer dönemi için şimdiden düğmeye basılırken, Başkan Adalı ile Solskjaer arasında yoğun bir görüşme trafiği var. Esas hazırlık ise yaz transferine yönelik yapılıyor.