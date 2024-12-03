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Beşiktaş’ta iki sürpriz isim gündemde: Efsane geri geliyor!

Beşiktaş’ta iki sürpriz isim gündemde: Efsane geri geliyor!

10:563/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a teknik direktörlük görevi için olumsuz dönüş yapmasının ardından gözler iki adaya çevrildi. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, sürpriz iki isimi gündemine aldı. Beşiktaş’ta yıllarca forma giyen eski futbolcu teknik direktörlük görevi için en büyük aday olarak gösteriliyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar.

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tam gaz sürüyor. Siyah-Beyazlılarda ilk aday Sergen Yalçın.


Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

İlk temastan sonuç çıkmazken Sergen Yalçın yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılara kapıları kapattı.


Beşiktaş'ta 2 isim daha gündeme geldi.


Bunlardan ilki Samet Aybaba oldu.


Beşiktaş'taki görevinden beklenmedik şekilde ayrılan Samet Aybaba, konuyla ilgili Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Kaan Şakul olduğu sürece benim orada işim yok" dedi.

Beşiktaş'ın gündemine gelen diğer isim ise İbrahim Üzülmez oldu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Hüseyin Yücel, İbrahim Üzülmez ile temas kurdu.

Yönetimin mayıstaki seçimi düşünerek takımı yerli bir isme emanet etmek istediği aktarıldı.


#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Sergen Yalçın
#Samet Aybaba
#İbrahim Üzülmez

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