Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimde karar kıldı. Siyah-beyazlıların KAP açıklamasının ardından yeni hocasının bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.
Kartal'da gündeme Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez, Slaven Bilic, Roger Schmidt ve Roberto Mancini gibi isimler gündeme gelmişti.
Beşiktaş sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Solskjaer'i KAP'a bildirdi
KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Solskjaer'in bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da teknik direktörlük görevinde bulundu.