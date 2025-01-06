Slaven Bilic





2013-2015 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olan Hırvat teknik adamın, ligi ve kulübü tanıması en önemli artısı. Kısa süre içerisinde kendisiyle temasa geçilip görüşme sağlanacak.