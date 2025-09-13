Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva'da ilginç detay! Bugüne kadar...

13:3613/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Jota Silva'yı renklerine bağlamıştı. Yıldız futbolcunun kariyerinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Beşiktaş aylar süren sol kanat arayışlarını Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiralayarak noktaladı.

Hücum hattında joker özelliğiyle dikkat çeken Portekizli futbolcu, sağ ve sol kanadın yanı sıra santrafor ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

İlk çıkışını Vitoria'da yapan Jota Silva, 83 maçta attığı 20 gol ve yaptığı 11 asistle dikkatleri üzerine çekti. 2023-24 sezonunda yıldız parlayan Silva, Portekiz'de yılın 11'ine seçilirken, milli takımdan da davet aldı.

7 milyon euroya Nottingham'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, pres gücü yüksek, rakibi baskı altında tutan futbol yapısı ve dripling yeteneğiyle tanınıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre defansif anlamda da takımına katkı veren Jota Silva'nın en büyük özelliği ise bugüne kadar sakatlık nedeniyle hiç maç kaçırmaması. 

