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Beşiktaş'ın yıldızı Milan'a önerildi: 20 milyon euro

Beşiktaş'ın yıldızı Milan'a önerildi: 20 milyon euro

10:053/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Serie A yolunda. İtalyan basını, 25 yaşındaki yıldızın Milan'a transferinin gündemde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın gözde oyuncusu Gedson Fernandes için İtalyan devi Milan devreye girdi.

Portekizli menajer Jorge Mendes, siyah-beyazlı takımın genç futbolcusunu İtalya'nın önde gelen ekiplerinden Milan'a önerdi.

İtalyan basınına göre; Milan, 20 milyon euro bedelle bu transferi bitirebilir.

Yapılan haberlerde "Milan bir orta saha oyuncusu arıyor ve 2022'den beri Beşiktaş'ta oynayan Gedson Fernandes potansiyel bir aday. Mendes, Milan'ın orta sahasını güçlendirmek için onu önerdi. Maliyetinin yaklaşık 20 milyon euro oluğu tahmin ediliyor. Gedson'un Türkiye'deki zamanının ardından daha rekabetçi bir lige geri dönmek için istekli olduğu bildiriliyor" denildi.

Beşiktaş formasıyla 105 maça çıkan Gedson Fernandes, 14 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

25 yaşındaki Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Beşiktaş
#Gedson
#Milan

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