Beşiktaş'ın yıldızı Milan'a önerildi: 20 milyon euro

Yapılan haberlerde "Milan bir orta saha oyuncusu arıyor ve 2022'den beri Beşiktaş'ta oynayan Gedson Fernandes potansiyel bir aday. Mendes, Milan'ın orta sahasını güçlendirmek için onu önerdi. Maliyetinin yaklaşık 20 milyon euro oluğu tahmin ediliyor. Gedson'un Türkiye'deki zamanının ardından daha rekabetçi bir lige geri dönmek için istekli olduğu bildiriliyor" denildi.