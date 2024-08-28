Beşiktaş’ın yıldızına 5’i İngiliz 7 kulüp talip oldu

Yaz transfer dönemine yaptığı takviyelerle ses getiren Beşiktaş oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Siyah-beyazlıların geçen sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken yıldızına 5’i İngiliz kulübü olmak üzere 7 takım talip oldu. Kartal oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain için ülkesinden talipler var.
TBR Football'un haberine göre; Alex Oxlade Chamberlain'in Premier Lig'den 5 takımın radarında olduğu vurgulanırken West Ham United, Nottingham Forest, Brentford, Wolverhampton ve Crystal Palace'ın, 31 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği aktarıldı.
Öte yandan Chamberlain için Avusturya ekibi Salzburg ve Hollanda ekibi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.
İngiliz futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, hangi takımlarda oynadı?
Alex Oxlade-Chamberlain, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarında forma giymiş deneyimli bir orta saha oyuncusudur.
Futbol hayatına Southampton'da başlayan Oxlade-Chamberlain, daha sonra Arsenal ve Liverpool gibi büyük kulüplerde oynadı.
İşte Oxlade-Chamberlain'in kariyerindeki önemli duraklar:
Southampton: Profesyonel kariyerine Southampton'da başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Arsenal: Southampton'dan Arsenal'e transfer oldu. Burada uzun yıllar forma giydi ve önemli başarılara imza attı.
Liverpool: Arsenal'den Liverpool'a transfer olarak kariyerine devam etti. Liverpool'da da önemli maçlara çıktı ve şampiyonluklar yaşadı.
Beşiktaş: 2023 yılında Türkiye'ye gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 30 maçta görev alan İngiliz futbolcu 4 gol 1 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro.