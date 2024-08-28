Beşiktaş’ın yıldızına 5’i İngiliz 7 kulüp talip oldu

Yaz transfer dönemine yaptığı takviyelerle ses getiren Beşiktaş oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Siyah-beyazlıların geçen sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken yıldızına 5’i İngiliz kulübü olmak üzere 7 takım talip oldu. Kartal oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain için ülkesinden talipler var.



2 / 13 TBR Football'un haberine göre; Alex Oxlade Chamberlain'in Premier Lig'den 5 takımın radarında olduğu vurgulanırken West Ham United, Nottingham Forest, Brentford, Wolverhampton ve Crystal Palace'ın, 31 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği aktarıldı.



3 / 13 Öte yandan Chamberlain için Avusturya ekibi Salzburg ve Hollanda ekibi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.



4 / 13 İngiliz futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

5 / 13 Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, hangi takımlarda oynadı? Alex Oxlade-Chamberlain, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'in önemli takımlarında forma giymiş deneyimli bir orta saha oyuncusudur.



6 / 13 Futbol hayatına Southampton'da başlayan Oxlade-Chamberlain, daha sonra Arsenal ve Liverpool gibi büyük kulüplerde oynadı.

7 / 13 İşte Oxlade-Chamberlain'in kariyerindeki önemli duraklar:



8 / 13 Southampton: Profesyonel kariyerine Southampton'da başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

9 / 13 Arsenal: Southampton'dan Arsenal'e transfer oldu. Burada uzun yıllar forma giydi ve önemli başarılara imza attı.

10 / 13 Liverpool: Arsenal'den Liverpool'a transfer olarak kariyerine devam etti. Liverpool'da da önemli maçlara çıktı ve şampiyonluklar yaşadı.

11 / 13 Beşiktaş: 2023 yılında Türkiye'ye gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

12 / 13 Geçtiğimiz sezon 30 maçta görev alan İngiliz futbolcu 4 gol 1 asist kaydetti.