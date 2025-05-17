Beşiktaşlı yıldız apar topar ülkesine gitti: Alanya kafilesinden çıkarıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 36. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, anneannesinin vefatı üzerine ülkesine gitti ve Alanya kafilesinden çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Son hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda maç kafilesi belli oldu.
Dört futbolcu yarın oynanacak maç öncesi Alanya'ya götürülmedi.
Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu, Alex Oxlade-Chamberlain ve Zaynutdinov kafilede yer almazken bu isimlere ek olarak Gedson Fernandes de götürülmedi.
Portekizli futbolcunun anneannesi vefat etti. Gedson bundan dolayı ülkesine gitti ve kafilede yer almadı.