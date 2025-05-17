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Beşiktaşlı yıldız apar topar ülkesine gitti: Alanya kafilesinden çıkarıldı

Beşiktaşlı yıldız apar topar ülkesine gitti: Alanya kafilesinden çıkarıldı

17:0217/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 36. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, anneannesinin vefatı üzerine ülkesine gitti ve Alanya kafilesinden çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Son hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda maç kafilesi belli oldu.

Dört futbolcu yarın oynanacak maç öncesi Alanya'ya götürülmedi.

Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu, Alex Oxlade-Chamberlain ve Zaynutdinov kafilede yer almazken bu isimlere ek olarak Gedson Fernandes de götürülmedi.

Portekizli futbolcunun anneannesi vefat etti. Gedson bundan dolayı ülkesine gitti ve kafilede yer almadı.


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