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Beşiktaşlı yıldız ayrılığı sosyal medyadan duyurdu: ‘Son dans’

Beşiktaşlı yıldız ayrılığı sosyal medyadan duyurdu: ‘Son dans’

14:532/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in son haftasında Bodrum FK’yı 4-0 mağlup eden Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı. Maçın ardından siyah-beyazlı yıldız sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından veda gibi bir paylaşımda bulundu.

'SON DANS'


Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'de başlayan ve 1 asist kaydeden deneyimli sol bekin sözleşmesi sona erdi.


Demokratik Kongolu futbolcu, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından 'Son dans' yazan bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşımı bir veda olarak gördü.


BU SEZON PERFORMANSI


Beşiktaş ile 47 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


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