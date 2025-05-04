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Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçelilere küfür etti: Maç sonu olay paylaşım

Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçelilere küfür etti: Maç sonu olay paylaşım

21:594/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların yıldız isminin yaptığı küfürlü paylaşım olay oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte o paylaşım...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara alırken Beşiktaş puanını 55 yaptı ve 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe galibiyetini ardından Beşiktaş'ın genç yeteneği Kenny Arroyo, soyunma odasında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Ekvadorlu futbolcu, Felix Uduokhai'yle beraber yan yana galibiyet pozu verirken fotoğrafın açıklamasında küfürlü sözler kullandı.

Arroyo paylaşımında şu ifadelere yer verdi;


"Derbi bizim, haydi lan o****** çocukları!"

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