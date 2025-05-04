Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçelilere küfür etti: Maç sonu olay paylaşım

Süper Lig 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların yıldız isminin yaptığı küfürlü paylaşım olay oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte o paylaşım...

1 /6 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı.

3 /6 Bu sonucun ardından Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara alırken Beşiktaş puanını 55 yaptı ve 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

4 /6 Fenerbahçe galibiyetini ardından Beşiktaş'ın genç yeteneği Kenny Arroyo, soyunma odasında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

5 /6 Ekvadorlu futbolcu, Felix Uduokhai'yle beraber yan yana galibiyet pozu verirken fotoğrafın açıklamasında küfürlü sözler kullandı.