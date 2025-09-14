Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı yorumcudan Abraham'a sert sözler: 'Tıraş makinesi misin?'

Beşiktaşlı yorumcudan Abraham'a sert sözler: 'Tıraş makinesi misin?'

Haber Merkezi
10:0914/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Mücadele sonrasında Beşiktaşlı yorumcudan, Tammy Abraham'a sert bir eleştiri geldi.

Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Karşılaşmayı Beyaz TV'de değerlendiren Sinan Engin, siyah beyazlı takımın oyuncusu Tammy Abraham'ı eleştirdi.


Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:

"Abraham, başımıza Güiza falan olma. Et misin, balık mısın anlayamadık."

"Gol makinesi misin, tıraş makinesi misin belli değil. Bir patla artık."

"Bugün gününde bir santrfor olsa en az 3 tane gol atmıştı."

#Beşiktaş
#Sinan Engin
#Abraham
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?