Beşiktaşlı yorumcudan Abraham'a sert sözler: 'Tıraş makinesi misin?'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i yeni transferi Cengiz Ünder'in uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Mücadele sonrasında Beşiktaşlı yorumcudan, Tammy Abraham'a sert bir eleştiri geldi.
Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk etti.
Mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1 kazandı.
Karşılaşmayı Beyaz TV'de değerlendiren Sinan Engin, siyah beyazlı takımın oyuncusu Tammy Abraham'ı eleştirdi.
Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:
"Abraham, başımıza Güiza falan olma. Et misin, balık mısın anlayamadık."
"Gol makinesi misin, tıraş makinesi misin belli değil. Bir patla artık."
"Bugün gününde bir santrfor olsa en az 3 tane gol atmıştı."