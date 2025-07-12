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Beşiktaş'ta büyük değişim: İşte siyah beyazlıların yeni kaptanı

Beşiktaş'ta büyük değişim: İşte siyah beyazlıların yeni kaptanı

19:1312/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
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<p>Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferinin gerçekleşmesinin ardından siyah beyazlı kulüpte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.</p>
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferinin gerçekleşmesinin ardından siyah beyazlı kulüpte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz iki sezon da kötü sonuçlar alan Beşiktaş, yeni sezona dikkat çekici bir giriş yapıyor. Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna dahil eden siyah beyazlılarda dikkat çekici değişimler yaşanacak.

Kadrosunu Orkun Kökçü transferiyle güçlendiren Beşiktaş'ta yönetim, yıldız oyuncuya 10 numaralı formayı teslim etti. Bununla birlikte Orkun Kökçü'nün takım kaptanı olması da muhtemel.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kökçü, "Aileme kavuştum" mesajını verdi.

Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandını Mert Günok takıyor. Pazubandın Mert'ten alınması beklenmiyor ancak saha içi kaptanın artık Orkun Kökçü olması doğal bir sonuç olacak. Öte yandan Mert Günok'un sahada olmadığı zamanlarda milli yıldızın pazubandı takması bekleniyor.

Beşiktaşlı olduğunu her fırsatta söyleyen Orkun Kökçü, siyah beyazlı taraftarların favorisi konumunda. Yaşanan bu atmosferi daha da süslemek isteyen Beşiktaş yönetiminin Orkun Kökçü'yü takım kaptanlarından biri yapması bekleniyor.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün 10 numaralı formaları mağazalarda satışa sunuldu. Milli yıldızın formalarına ilginin büyük olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta mevcut transferlerin ardından ortaya çıkan kadro…

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