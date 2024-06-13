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Spor

Beşiktaş'ta iki ayrılık: 23.5 milyon Euro'luk gelir bekleniyor

14:13 - 13/06/2024 Thursday
Güncelleme: 14:36 - 13/06/2024 Thursday
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Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşan Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlendi. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacağı konuşulan iki isimden 23.5 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov için Zenit ile anlaşmaya çok yaklaştı.

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Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için Rus kulübüyle 17 milyon Euro bonservis bedeli + 2 milyon Euro bonus karşılığında büyük ölçüde el sıkıştı.

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25 yaşındaki orta sahaya da Zenit'in 3 milyon Euro garanti ücret vereceği ve 4 yıllık kontrat yapacağı öğrenildi.

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Portekizli futbolcudan Beşiktaş'a gelecek bonservisin yarısı, Benfica'ya verilecek.

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Öte yandan Bakhtiyor Zaynutdinov için de taraflar anlaşmak üzere. Zenit, 26 yaşındaki Kazak futbolcu için 4.5 milyon Euro ödeyecek.

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Zaynutdinov'dan gelen bonservisin ise yüzde 15'i CSKA Moskova'ya gidecek.


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Her iki oyuncu için de ödeme planı ve sözleşme detayı görüşülüyor.

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Transferlerin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor.

#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Bahtiyar Zaynutdinov
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