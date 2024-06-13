Beşiktaş'ta iki ayrılık: 23.5 milyon Euro'luk gelir bekleniyor

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşan Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketlendi. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacağı konuşulan iki isimden 23.5 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov için Zenit ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için Rus kulübüyle 17 milyon Euro bonservis bedeli + 2 milyon Euro bonus karşılığında büyük ölçüde el sıkıştı.
25 yaşındaki orta sahaya da Zenit'in 3 milyon Euro garanti ücret vereceği ve 4 yıllık kontrat yapacağı öğrenildi.
Portekizli futbolcudan Beşiktaş'a gelecek bonservisin yarısı, Benfica'ya verilecek.
Öte yandan Bakhtiyor Zaynutdinov için de taraflar anlaşmak üzere. Zenit, 26 yaşındaki Kazak futbolcu için 4.5 milyon Euro ödeyecek.
Zaynutdinov'dan gelen bonservisin ise yüzde 15'i CSKA Moskova'ya gidecek.
Her iki oyuncu için de ödeme planı ve sözleşme detayı görüşülüyor.
Transferlerin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor.