Beşiktaş'ta iki ayrılık: 23.5 milyon Euro'luk gelir bekleniyor

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için Rus kulübüyle 17 milyon Euro bonservis bedeli + 2 milyon Euro bonus karşılığında büyük ölçüde el sıkıştı.