Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Sergen Yalçın biletini kesti

Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Sergen Yalçın biletini kesti

10:287/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'la derbi maçında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ocak ayında yaşanacak ilk ayrılık belli oldu. Sergen Yalçın yıldız ismin biletini kesti.

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde yaşanacak ilk ayrılık netleşti.

Sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü.

Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca rakip ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü.

Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir.

Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.

Bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#David Jurasek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, GSB KYK ek yurt açıklaması geldi mi?