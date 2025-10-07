Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Sergen Yalçın biletini kesti

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'la derbi maçında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ocak ayında yaşanacak ilk ayrılık belli oldu. Sergen Yalçın yıldız ismin biletini kesti.
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde yaşanacak ilk ayrılık netleşti.
Sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü.
Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca rakip ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü.
Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir.
Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.
Bu sezon 12 maçta görev alan Jurasek'in gol ya da asisti bulunmuyor.