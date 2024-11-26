Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor: Kabul etmezse sözleşmesi feshedilecek

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından zirveden uzaklaşan siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yönetim, ayrılığa sıcak bakmadığı takdirde futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek.
Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un koltuğu sallansa da bazı futbolcuların bileti kesildi.
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Masuaku'nun ayrılığı sıcak bakmadığı takdirde sözleşmesinin tek taraflı feshedileceği öğrenildi.
Demokratik Kongolu futbolcu, son olarak Göztepe ile oynanan karşılaşmada yenilen üçüncü gol sonrası taraftarlar tarafından protestoya maruz kalmıştı.