Beşiktaş’ta Immobile krizi: İtalyan yıldızdan şok şart!

"BAŞKA KULÜP KARŞILARSA GİDERİM"









Son olarak yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan aldığım maaşı başka bir kulüp verirse gidebilirim. Ancak taraftarı çok sevdim, burada kalıp zaferler yaşamak istiyorum" diyen Immobile, ayrılığa pek sıcak bakmadığını ortaya koydu. Yönetim, bu durum karşısında uzlaşmacı bir çözüm arayışında olsa da Immobile, şartları değişmediği sürece sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş forması giymekte kararlı.



