Beşiktaş’ta şok ayrılık: 3 yıllık imza atmıştı sezon sonu gidiyor

Beşiktaş’ın sezon başında renklerine bağladığı yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlılar bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan 34 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. Detaylar haberimizde.

1 /7 Atletico Madrid'den sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, üst üste sakatlıklar yaşadı.

2 /7 Beklentileri karşılayamayan Brezilyalı stoperin son olarak geçirdiği tendon sakatlığı nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.



3 /7 Sözcü'de yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcuya Corinthians talip oldu.



4 /7 Paulista'nın Brezilya ekibiyle görüştüğü iddia edilirken, Beşiktaş'ın sezon sonunda futbolcuyla yolları ayırması bekleniyor.



5 /7 Paulista bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı.



6 /7 Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

