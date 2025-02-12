Beşiktaş’ta şok ayrılık: 3 yıllık imza atmıştı sezon sonu gidiyor

Beşiktaş’ın sezon başında renklerine bağladığı yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlılar bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan 34 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. Detaylar haberimizde.
Atletico Madrid'den sezon başında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, üst üste sakatlıklar yaşadı.
Beklentileri karşılayamayan Brezilyalı stoperin son olarak geçirdiği tendon sakatlığı nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcuya Corinthians talip oldu.
Paulista'nın Brezilya ekibiyle görüştüğü iddia edilirken, Beşiktaş'ın sezon sonunda futbolcuyla yolları ayırması bekleniyor.
Paulista bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı.
Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon euro.