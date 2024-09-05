Beşiktaş'ta son dakika bombası: Aboubakar giderse o gelecek

Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandıran bu transfer hamlesinin gerçekleşmesi için takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor. Bu aşamada Chamberlain ve Amartey'den sonuç alamayan siyah beyazlı yöneticiler Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi için ikna çabası içerisinde.