Beşiktaş'ta son dakika bombası: Aboubakar giderse o gelecek

Beşiktaş, UEFA listelerini teslim etmeden dakikalar önce sürpriz bir girişimde bulundu. Siyah beyazlılar Aboubakar'ın takımdan ayrılması halinde İngiliz futbolcuya sözleşme imzalatacak.
Beşiktaş, UEFA listelerini teslim etmeden dakikalar önce sürpriz bir girişimde bulundu. Siyah beyazlılar Aboubakar'ın takımdan ayrılması halinde İngiliz futbolcuya sözleşme imzalatacak.
Beşiktaş yönetimi, UEFA listelerinin teslim edileceği son saat öncesinde önemli hamleler yapıyor. Aboubakar'ın Süper Lig ekibi Hatayspor'a gönderilmesi için uğraş veren siyah beyazlılar bir yandan da kadrosuna katabileceği isimle görüşmelerini devam ettirdi.
Giovanni van Bronckhorst'un bek alternatifi istemesi nedeniyle İngiliz sağ bek Trippier ile temas kuran Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.
Avrupa Şampiyonası kadrosunda İngiltere adına mücadele eden oyuncu, Beşiktaş'ın Aboubakar ile ilgili süreci tamamlamasını bekliyor.
Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandıran bu transfer hamlesinin gerçekleşmesi için takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor. Bu aşamada Chamberlain ve Amartey'den sonuç alamayan siyah beyazlı yöneticiler Aboubakar'ın Hatayspor'a transferi için ikna çabası içerisinde.
Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, konuya ilişkin önceki günlerde yaptığı açıklamada takımda düşünmedikleri futbolcularla yolların ayrılmasının maddi açıdan kendilerine zorluk ürettiğini ifade etmişti.
Sezona müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, Trippier transferini de tamamlaması halinde alternatifli bir kadro noktasında iyi bir seviyeye ulaşacak.