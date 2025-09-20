Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta transfer alarmı! Sergen Yalçın ocak ayında ilk onu istedi

Beşiktaş'ta transfer alarmı! Sergen Yalçın ocak ayında ilk onu istedi

13:3220/09/2025, السبت
G: 20/09/2025, السبت
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta olağanüstü hal ilan edildi. Siyah-beyazlıların yeni hocası Sergen Yalçın transfer raporu hazırlarken devre arasında ilk o ismin alınmasını istedi.

Beşiktaş uzun bir süre sol kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürmüş transferin son günü asıl mevkisi sağ kanat olan Portekizli Jota Silva transfer edilmişti.

Kartal'ın Jota Silva'dan önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği öğrenildi. 

Siyah-beyazlı kurmayların 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Kartal'ın Maeda için ocak ayında yeni bir hamle daha yapacağı da gelen haberler arasında.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu