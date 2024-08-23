Beşiktaş’ta transfer için geri sayım: Yeni stoper Bundesliga’dan geliyor

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bomba transferlerine de devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Bundesliga’da forma giyen Alman futbolcu için harekete geçti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel transferi bitirmek için Almanya’ya gitti. İşte detaylar.

1 / 11 Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.



2 / 11 Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Udokhai'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.



3 / 11 Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti.



4 / 11 Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.



5 / 11 Augsburg ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.



6 / 11 2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

7 / 11 Felix Uduokhai kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?



Felix Uduokhai, 9 Eylül 1997 yılında dünyaya geldi.



8 / 11 Futbol hayatına Almanya'da başlayan Uduokhai, kariyerinin ilk yıllarında çeşitli Alman takımlarında forma giymiştir.

9 / 11 Daha sonra VfL Wolfsburg'a transfer olan oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.



10 / 11 2020 yılında ise Wolfsburg'dan FC Augsburg'a transfer olmuştur.

