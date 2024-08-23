Beşiktaş’ta transfer için geri sayım: Yeni stoper Bundesliga’dan geliyor

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bomba transferlerine de devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar Bundesliga’da forma giyen Alman futbolcu için harekete geçti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel transferi bitirmek için Almanya’ya gitti. İşte detaylar.
Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Udokhai'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti.
Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.
Augsburg ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Udokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
2020'den bu yana Augsburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Felix Uduokhai kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Felix Uduokhai, 9 Eylül 1997 yılında dünyaya geldi.
Futbol hayatına Almanya'da başlayan Uduokhai, kariyerinin ilk yıllarında çeşitli Alman takımlarında forma giymiştir.
Daha sonra VfL Wolfsburg'a transfer olan oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.
2020 yılında ise Wolfsburg'dan FC Augsburg'a transfer olmuştur.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.