Beşiktaş’tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Hatayspor maçı ve antrenmanda sakatlanan Emirhan Topçu ile Salih Uçan’ın sağlık durumunu açıkladı. Sol uylukta gerilme ve kanama, sağ baldırlarda gerilme ve ödem tespit edilen oyuncuların tedavileri devam ediyor.

1 /4 Beşiktaş Kulübü; Emirhan Topçu'nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.



2 /4 Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



3 /4 "Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



