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Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha: Bugün İstanbul’a geliyor!

Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha: Bugün İstanbul’a geliyor!

07:4012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Orkun Kökçü’nün ardından dev bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar.

Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerinin ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı.


Siyah beyazlılar İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı.


HT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Walker-Peters'i bugün İstanbul'a getirtecek.


Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


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