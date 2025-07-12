Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha: Bugün İstanbul’a geliyor!

Beşiktaş Orkun Kökçü’nün ardından dev bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar.
Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerinin ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı.
Siyah beyazlılar İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı.
HT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Walker-Peters'i bugün İstanbul'a getirtecek.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.