Beşiktaş'tan Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Transferde olay hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşirken iki yıldızın Beşiktaş'ın radarında olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Kanarya, ardından sahasında Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de tüm planlar, Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray derbisine göre yapılıyor. Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de kupada kritik bir viraja girerken, Jose Mourinho ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek camiayı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması da devam ediyor. İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı. Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.
Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur gazetesi, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti. Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.
Maximin pişmanlığı
Fenerbahçe yönetimi, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin için büyük pişmanlık yaşadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile sıkıntı yaşadığı için kadro dışı bırakma kararı aldığı Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye gidişine engel olunması pişmanlık yarattı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve bonservisini de almayacağı Allan Saint-Maximin için Beşiktaş'ın adı ön plana çıktı.
Siyah beyazlıların Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Fransız yıldızın yanı sıra Osayi-Samuel için de girişimlere başladığı öğrenildi.