Beşiktaş'tan Fenerbahçeli iki yıldıza kanca! Transferde olay hamle

Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur gazetesi, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti. Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.