Beşiktaş’tan Immobile’ye veda! Yerine Bundesliga’dan gol makinası geliyor

Beşiktaş, 35 yaşındaki Ciro Immobile’nin formsuzluğu ve 6 milyon euroluk yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda İtalyan yıldızla yolları ayırmayı planlıyor. Ole Gunnar Solskjaer isteği doğrultusunda golcü transfer edecek olan siyah-beyazlı yönetim Bundesliga devinde forma giyen 27 milyon euro değerindeki yıldızı radarına aldı. İşte detaylar.

1 /7 Yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor.



2 /7 Beşiktaş yönetimi, maliyeti ve performansı nedeniyle gözden çıkarılan Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu.

3 /7 Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Immobile ile vedalaşıp Patrik Schick'i transfer etmeyi planlıyor.



4 /7 Bayer Leverkusen forması giyen Schick, Ole Gunnar Solskjaer'in talep ettiği hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek santrfor özelliklerini birebir karşılıyor.

5 /7 Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Patrick Schick'teki tek engel ise oyuncunun maliyeti.

6 /7 Bayer Leverkusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çekyalı golcünün güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

