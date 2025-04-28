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Beşiktaş’tan Immobile’ye veda! Yerine Bundesliga’dan gol makinası geliyor

Beşiktaş’tan Immobile’ye veda! Yerine Bundesliga’dan gol makinası geliyor

10:2028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, 35 yaşındaki Ciro Immobile’nin formsuzluğu ve 6 milyon euroluk yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda İtalyan yıldızla yolları ayırmayı planlıyor. Ole Gunnar Solskjaer isteği doğrultusunda golcü transfer edecek olan siyah-beyazlı yönetim Bundesliga devinde forma giyen 27 milyon euro değerindeki yıldızı radarına aldı. İşte detaylar.

Yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor.


Beşiktaş yönetimi, maliyeti ve performansı nedeniyle gözden çıkarılan Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Immobile ile vedalaşıp Patrik Schick'i transfer etmeyi planlıyor.


Bayer Leverkusen forması giyen Schick, Ole Gunnar Solskjaer'in talep ettiği hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek santrfor özelliklerini birebir karşılıyor.

Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Patrick Schick'teki tek engel ise oyuncunun maliyeti.

Bayer Leverkusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çekyalı golcünün güncel piyasa değeri 27 milyon euro.


Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2294 dakika süre alan Schick, 25 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


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