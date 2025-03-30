Beşiktaş'tan Okan Buruk'a olay gönderme: Galatasaray tepkiyle karşıladı

Beşiktaş, Galatasaray zaferi sonrasında sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Okan Buruk'un hedef alındığı Squid Game temalı göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılardan bu paylaşıma tepki geldi.
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ile Gedson Fernandes kaydetti.
Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu.
Siyah-beyazlılar paylaşımda Squid Game temalı bir video yayınlayarak teknik direktör Okan Buruk'u hedef aldı. Videonun açıklama kısmında "Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır." ifadelerine yer verilirken, görüntülerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zıpladığı anlar kullanıldı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olurken Galatasaray cephesi tepki gösterdi.
Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Beşiktaş'ı saygısızca sosyal medya paylaşımından dolayı üzülerek eleştiriyorum. Bize gösterdikleri misafirperverlikle alakası olmayan bir paylaşımda bulundular. Direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Kendilerinden bir özür bekliyorum ve paylaşımın kaldırılmasını istiyorum. Bu 'Efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın tartışma çıkartan paylaşımı: