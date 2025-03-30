Beşiktaş'tan Okan Buruk'a olay gönderme: Galatasaray tepkiyle karşıladı

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Beşiktaş'ı saygısızca sosyal medya paylaşımından dolayı üzülerek eleştiriyorum. Bize gösterdikleri misafirperverlikle alakası olmayan bir paylaşımda bulundular. Direkt Okan hocamızı muhatap aldılar. Kendilerinden bir özür bekliyorum ve paylaşımın kaldırılmasını istiyorum. Bu 'Efendi' Beşiktaş'a hiç yakışmadı." ifadelerini kullandı.







