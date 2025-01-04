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Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması: 'Yırtık var'

Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması: 'Yırtık var'

Haber Merkezi
16:054/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berarabe kaldı.

Mücadelede Beşiktaşlı oyuncu Tayyip Talha Sanuç sakatlandı.

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor’la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.


Tayyip Talha Sanuç’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

#Beşiktaş
#Tayyip Talha Sanuç
#Rizespor

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