Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi mücadelesine yabancı hakem atanmasını talep eden ancak bu isteği kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Derbi öncesi en çok tartışılan konu, yerli-yabancı hakem sorunsalı olmuştu. İki takım da yabancı hakem talep etmiş ancak maça TFF tarafından Yasin Kol atanmıştı.
Yabancı hakem isteği geri çevrilen siyah-beyazlı takım ise dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a davet etmişti.
Meier'in İstanbul'a geldiğini duyuran Beşiktaş, sosyal medyadaki gönderisinde "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda." ifadelerini kullandı.