Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi mücadelesine yabancı hakem atanmasını talep eden ancak bu isteği kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

2 /4 Derbi öncesi en çok tartışılan konu, yerli-yabancı hakem sorunsalı olmuştu. İki takım da yabancı hakem talep etmiş ancak maça TFF tarafından Yasin Kol atanmıştı.

3 /4 Yabancı hakem isteği geri çevrilen siyah-beyazlı takım ise dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a davet etmişti.