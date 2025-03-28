Bodrum-Fenerbahçe maçı oynanırken ortalığı karıştıran mesajlar

Bodrum FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın açılış gününde kritik bir karşılaşmaya çıktı. Ev sahibi ekipte bazı oyuncuların eksikliği hakkında yazılan mesajlar ise Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Ajeti hakkında yapılan yorumlar dikkati çekti. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen isimlerden Ali Naci Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe hakkında imalı paylaşımlar yaptı.
Ali Naci Küçük, X hesabından yaptığı paylaşımda öncelikle kaleci konusuna değindi. Bodrum FK'nın kalecilerinin cezalı ya da sakat olması hakkında şüpheleri olduğunu ifade eden Küçük'ün paylaşımları Fenerbahçelileri kızdırdı.
Küçük, paylaşımları içerisinde ilk 11'de tercih edilmeyen Ajeti hakkında da mesajlar attı. Tecrübeli gazeteci yaptığı paylaşımda Ajeti'nin Bodrum FK için önemli oyuncularından biri olduğunun altını çizerken defans oyuncusunun yedek kulübesinde olmasını sorguladı.
Ajeti, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncularının başında geliyor.
Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais göreve geldiğinden bu yana Ege temsilcisi dikkati çeken olumlu bir performans sergilemişti.
Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yakın dostluğu sosyal medyada maç öncesinde tartışma konusu olmuştu. Morais'in haftalar öncesinde şampiyonun Fenerbahçe olmasını istediği yönündeki ifadeler de gündem olmuştu.