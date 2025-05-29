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Bomba transfer iddiası: Manchester City’nin yıldızı Galatasaray için İstanbul’da!

Bomba transfer iddiası: Manchester City’nin yıldızı Galatasaray için İstanbul’da!

09:5929/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu İstanbul’a geldi. Manchester City’de forma giyen tecrübeli futbolcun sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladığı iddia edildi. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz gün İstanbul'a geldiği iddia edildi.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İlkay Gündoğan ile Galatasaray yöneticileri arasında bir görüşme gerçekleşti.


Deneyimli futbolcunun Galatasaraylı yöneticilerle görüşmelere devam edeceği ve daha sonra Türkiye'de ayrılacağı aktarıldı.


Son pürüzlerin de giderilmesi durumunda İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.


Manchester City ile geçen sene 1+1 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, takımdan ayrılmak istemesi durumunda opsiyonu uygulamaya konulmayacak.


Deneyimli orta saha bu sezon Manchester City formasıyla 50 maça çıktı ve 3 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.


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