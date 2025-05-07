Bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten flaş Osimhen yanıtı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, düzenlenen bir etkinlikle Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in bonservisiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’de ve IWBF EuroCup 1’de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu.
Dursun Özbek, toplantıda kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusunu yanıtladı. Başkan Özbek şunları söyledi:
"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Şu anda futboldaki yarış bitmedi. Transfer de haziran ayının başında başlar. Hiç kimse kimi satacağız kimi alacağız düşüncesinde olmasın."
"Önümüzde 5 maç var. Biz bu 5 maçı almayı hedefliyoruz. Şu anda transfer gündemimizde değil. Günü geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız."