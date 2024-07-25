Bonservisi ve maaşı belli oldu: İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

Süper Lig'de sezonun başlamasına çok az bir zaman kala transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi de İstanbul'a getirmişti. Faslı futbolcunun sarı-lacivertli takıma maliyeti ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe transferi için uzun süredir mesai harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı.
Dün İstanbul'a gelen En-Nesyri sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Öte yandan Faslı forvetin sözleşme detayları da ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek.
Tecrübeli forvetin forma giyeceği her sezon 20 golü geçmesi halinde Sevilla'ya 1 milyon euro daha ödenecek.
Haberde En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin oyuncuya senelik net 4 milyon euro ücret vereceği kaydedildi.
Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.
Youssef En-Nesyri kimdir?
1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Academie Mohammed VI de Football altyapısında başladı.
Ardından İspanya'nın Malaga takımının altyapısına transfer oldu.
Malaga, Leganes ve Sevilla'da forma giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan En-Nesyri, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...