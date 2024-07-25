Bonservisi ve maaşı belli oldu: İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye maliyeti

Süper Lig'de sezonun başlamasına çok az bir zaman kala transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi de İstanbul'a getirmişti. Faslı futbolcunun sarı-lacivertli takıma maliyeti ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

1 / 14 Fenerbahçe transferi için uzun süredir mesai harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı.

























2 / 14 Dün İstanbul'a gelen En-Nesyri sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.



























3 / 14 Öte yandan Faslı forvetin sözleşme detayları da ortaya çıktı.



























4 / 14 Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek.























5 / 14 Tecrübeli forvetin forma giyeceği her sezon 20 golü geçmesi halinde Sevilla'ya 1 milyon euro daha ödenecek.



















6 / 14 Haberde En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

















7 / 14 Sarı-lacivertlilerin oyuncuya senelik net 4 milyon euro ücret vereceği kaydedildi.















8 / 14 Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.













9 / 14 Youssef En-Nesyri kimdir?

1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi.















10 / 14 Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Academie Mohammed VI de Football altyapısında başladı.







11 / 14 Ardından İspanya'nın Malaga takımının altyapısına transfer oldu.



12 / 14 Malaga, Leganes ve Sevilla'da forma giydi.





13 / 14 Forvet hattında santrfor olarak görev yapan En-Nesyri, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

