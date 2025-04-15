UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund evinde Barcelona’yı konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç Barcelona’nın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Borussia Dortmund - Barcelona maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.
Bugüne kadar Barcelona ile oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Borussia Dortmund (2B 4M), Avrupa kupalarında sadece Rangers'a karşı daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadı (1966-1999 arasında yedi maç).
Bu sezon Almanya temsilcileriyle oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Barcelona (Borussia Dortmund x2 & Bayern Münih), daha önceki beş karşılaşmayı toplam 19 gol yiyerek kaybetmişti.
Barcelona'yı konuk ettiği üç maçı da kazanamayan (2B 1M) ve bu sezon rakibine Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yenilen Borussia Dortmund, Avrupa kupaları tarihinde hiçbir rakibinden aynı sezonda iki iç saha mağlubiyeti almadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk ayağını 4+ farkla kaybettiği bir eşleşmede turu geçmeyi başaran tek takım (toplam 159 eşleşme), 2016/17 son turunda PSG'yi elemeyi başaran Barcelona (0-4 & 6-1).
Borussia Dortmund ile oynadığı ilk maçı 4-0 kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde toplam skor olarak daha fazla farkla tur atladığı son eşleşmeyi 2011/12 sezonunda oynadı (10-2 vs Leverkusen).
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 10+ maça çıkan takımlar arasında gol ortalaması en yüksek iki ekibi de Hansi Flick çalıştırdı (3.9; 2019/20 Bayern Münih & 3.3; 2024/25 Barcelona).
Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 yaşına girdikten sonra Robert Lewandowski'den (59 maç/60 gol) daha fazla gol atmayı başaran tek oyuncu Cristiano Ronaldo (68 gol/74 maç).
Barcelona forması giyen Raphinha (12 gol & 7 asist), bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Cristiano Ronaldo (2013/14 & 2015/16) ve Robert Lewandowski'nin (2019/20) ardından 20 gol katkısına ulaşan üçüncü oyuncu olmak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması giydiği 13 maçta 10 gol atan Serhou Guirassy, sahaya çıktığı son dört karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Bu 10 golü ilk 25 şutunda kaydeden Gineli santrfor, son 10 şutunda gol sevinci yaşayamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 500+ dakika sahada kalan stoperler arasında, 90 dakika başına en fazla hat kıran pas veren beş ismin ikisi Barcelona forması giyiyor: Inigo Martinez (14.8) & Pau Cubarsi (14.6).
BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Barcelona maçı bu akşam saat 22.00’de tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
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