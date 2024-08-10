Brighton’dan Fenerbahçeli yıldıza 35 milyon euro: Son kararı Ali Koç verecek!

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu geçen sezon gösterdiği performans ile birçok dev kulübü peşine takmıştı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetlerinde kilit rol oynayan futbolcuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’dan 35 milyon euroluk teklif geldi. Transferde son kararı ise başkan Ali Koç verecek. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den teklif yağıyor.
İngiliz ekibi Brighton, Ferdi için yaptığı teklifi revize etti ve beklemeye geçti.
Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi.
İngiltere'den 2 takımın daha Ferdi için 33 milyon Euro önerdiği aktarıldı.
Ferdi'nin Fenerbahçe'de şampiyon olmadan ayrılmak istememesi nedeniyle top Ali Koç'a bırakıldı.
Ali Koç'un istemesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Arsenal ve Manchester United'ın da olduğu yarışta bonuslar dâhil 35 milyon avroluk teklifiyle öne çıkan Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler, yaptığı görüntülü görüşmede millî yıldızı büyük ölçüde ikna etti.
Ali Koç'la bir araya gelecek olan Ferdi'ye ayrılmak isterse izin verilecek.
Jose Mourinho, Ferdi için; "Kesinlikle takımda kalmasını istediğim bir oyuncu, satılmasını arzu etmiyorum" derken, "Ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda, cazip bir teklif gelirse kabul edilebilir" görüşünü belirtti.
Portekizli, Ferdi'nin ayrılığı hâlinde Koç'tan sol bek transferi sözünü de aldı.
Mourinho, kadroda düşünmediği oyuncularla bir an öne yolların ayrılması gerektiğini belirtirken, "Sadece bu sezon birlikte mücadele edeceğim isimlerle çalışmak istiyorum" ifadesini kullandı.