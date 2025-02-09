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Burak Yılmaz kırmızı kart gördü: Fenerbahçe maçında yok

Burak Yılmaz kırmızı kart gördü: Fenerbahçe maçında yok

14:409/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 24. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu haberimiz içerisinde yer alan vidodan izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

 İstanbul ekibinde teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Genç teknik adam, müsabakanın 38. dakikasında top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.


Burak Yılmaz, ilk başta neden kırmızı kart gördüğünü anlayamadı ve büyük şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra hakeme tepki gösteren Burak Yılmaz, maçın kalan bölümünü tribünden takip etti.

Burak Yılmaz, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak mücadelede kulübedeki yerini almayacak.

Burak Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon

#Kasımpaşa
#Burak Yılmaz
#Çaykur Rizespor

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