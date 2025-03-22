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Burnu kırılan Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu

Burnu kırılan Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu

15:1522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı maçta burnunu kıran Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun sağlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Romanya karşısında oynadığı maçta burnuna aldığı sert darbe sonrası sakatlandı.

Burnu kırılan tecrübeli golcü mücadeleyi tamamlayamadı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sakatlık sonrası kulüpten alınan bilgilere göre; Edin Dzeko'nun kırılan burnu için ameliyatlık bir durumun olmadığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesim karşısında forma giyemeyecek.


38 yaşındaki deneyimli ismin salı günü İstanbul'a gelmesi ve kulüp doktorları ile durumunun takibinin yapılması bekleniyor.


Edin Dzeko'nun burnunda oluşan ödemden ötürü 28 Mart Cuma günü oynanacak Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacağı, hafta içi kupada oynanacak Galatasaray derbisinde özel maskeyle kadroda olacağı öğrenildi.

#Edin Dzeko
#Sakatlık
#Fenerbahçe

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