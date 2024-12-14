Bursaspor - Karşıyaka maçına damga vuran pozisyon: Penaltıyı görmemezlikten geldi

3. Lig 1. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren Bursaspor-Karşıyaka maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Yeşil-beyazlılar, maçın 65. dakikasındaki penaltı pozisyonu için yoğun itirazlarda bulunsa da hakem devam kararı verdi. Tartışma konusu olan o pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 3'ncü Lig 1'nci Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk etti.

2 /5 Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı.

3 /5 Maçın 65. dakikasında ceza sahası içerisinde Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top Karşıyakalı futbolcunun eline çarptı.

4 /5 Pozisyona yakın olan hakem Emre Kaan Çalışkan, oyunu devam ettirirken Bursasporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulundu.