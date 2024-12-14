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Bursaspor - Karşıyaka maçına damga vuran pozisyon: Penaltıyı görmemezlikten geldi

Bursaspor - Karşıyaka maçına damga vuran pozisyon: Penaltıyı görmemezlikten geldi

17:5414/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
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3. Lig 1. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren Bursaspor-Karşıyaka maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Yeşil-beyazlılar, maçın 65. dakikasındaki penaltı pozisyonu için yoğun itirazlarda bulunsa da hakem devam kararı verdi. Tartışma konusu olan o pozisyona haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

3'ncü Lig 1'nci Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı.

Maçın 65. dakikasında ceza sahası içerisinde Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top Karşıyakalı futbolcunun eline çarptı.

Pozisyona yakın olan hakem Emre Kaan Çalışkan, oyunu devam ettirirken Bursasporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulundu.

Bursaspor'un penaltı beklediği pozisyon:

#Bursaspor
#Karşıyaka
#Nesine 3. Lig

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