Büyük tepki çekmişti: O isim artık Galatasaray uçağına alınmıyor

Esat Yontuç'un sarı-kırmızılı yönetici Bora Bahçetepe'nin arkadaşı olduğunu belirten Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi ve başkanına söylüyorum; Esat Yontunç, bir daha Galatasaray uçağında olmayacak. Okan Buruk senin kankan değil miydi Acun?Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, bu sana da yazar. Getirdiğin insanlar... Ben bir dönem bir yazı yazdım, 'Galatasaray siyaseti içinden haber veriliyor' dedim. Bu adam uçağa binmeye devam ederse çıkarım, kongrede konuşurum. Okan Buruk sana da söylüyorum, dostlarını ve arkadaşlarını doğru seç. Etrafındakileri seç hocam. Böyle dost olmaz" ifadelerini kullanmıştı.











