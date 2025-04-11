Büyük tepki çekmişti: O isim artık Galatasaray uçağına alınmıyor

Spor yazarı Levent Tüzemen'in gündeme getirdiği, 'Acun Ilıcalı'nın ortağının Galatasaray uçağını kullandığı' haberi sarı-kırmızılı camiada büyük tepki toplamıştı. O ismin artık sarı-kırmızılı kulübün uçağına alınmadığı ortaya çıktı.
'Köstebek' tartışmalarının olduğu Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Spor yazarlığı yapan Galatasaray Kongre Üyesi Levent Tüzemen, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın ortağı olan Esat Yontuç'un sarı-kırmızılı kulübün uçağını kullandığını açıklamıştı.
Okan Buruk, Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç'un birlikte çekildiği fotoğrafı gösteren Tüzemen, duruma isyan ederek, "Sen Okan Buruk'u şikayet ediyorsun Acun Ilıcalı, bak bu resimde kim var? Okan Buruk ve Esat Yontunç var. Acun'un ortağı. Galatasaray uçağıyla her yere gidiyor. Galatasaray uçağına yarından itibaren Esat Yontunç binmemeli! Eğer protesto varsa bu şekilde olamaz" demişti.
Esat Yontuç'un sarı-kırmızılı yönetici Bora Bahçetepe'nin arkadaşı olduğunu belirten Levent Tüzemen, "Galatasaray yönetimi ve başkanına söylüyorum; Esat Yontunç, bir daha Galatasaray uçağında olmayacak. Okan Buruk senin kankan değil miydi Acun?Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, bu sana da yazar. Getirdiğin insanlar... Ben bir dönem bir yazı yazdım, 'Galatasaray siyaseti içinden haber veriliyor' dedim. Bu adam uçağa binmeye devam ederse çıkarım, kongrede konuşurum. Okan Buruk sana da söylüyorum, dostlarını ve arkadaşlarını doğru seç. Etrafındakileri seç hocam. Böyle dost olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Levent Tüzemen'in Esat Yontuç iddiaları sarı-kırmızılı camiada büyük tepkilere neden olmuştu.
Kulübe yakınlığıyla bilinen muhabir İlhan Tüysüz, Esat Yontuç'un artık Galatasaray uçağına alınmadığını bildirdi.