Caner Erkin'in Sallai'ye müdahalesi penaltı mıydı? Eski hakemler değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 33. haftasında oynanan Eyüpspor-Galatasaray maçına ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda damga vurdu. Sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Roland Sallai, Caner Erkin'in müdahalesi sonrasında yer kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısının sonlarına doğru tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Galatasaray'ın kullandığı kornerde Roland Sallai, Eyüpsporlu Caner Erkin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay, VAR'ı dinledikten sonra karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.
ESKİ HAKEMLER TARTIŞMALI POZİSYON İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Köşe vuruşu sırasında, Caner Erkin'in Sallai'yi ceza saha dışında tutmaya başladığı ve ceza sahası içinde çekmeye devam ettiği pozisyonda top oyunda...! Penaltı ve sarı kart olmalıydı.!"