Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanşında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Dev maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Real Madrid avantajı elinde bulunduruyor. Atletico, Real Madrid'i konuk ettiği son yedi resmi maçın sadece birinden mağlup ayrıldı. Carlo Ancelotti, Real Madrid tarihinde 75 Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk teknik direktör olacak. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanıyor? İşte Atletico Madrid - Real Madrid maçı canlı izleme linki.
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid’e konuk olacak. İki takımın ilk maçı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Dev maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği altı çift ayaklı eleme turunun üçünde yoluna devam etmeyi başardı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandığı son 22 çift ayaklı eleme turunun 21'inde yoluna devam eden taraf oldu. İspanyol ekibi, Carlo Ancelotti yönetiminde ilk karşılaşmayı galip tamamladığı dokuz turda da rakibine elenmedi.
Atletico, Real Madrid'i konuk ettiği son yedi resmi maçın sadece birinden mağlup ayrıldı (3G 3B). Ocak 2008-Şubat 2014 arasında Atletico'ya konuk olduğu sekiz maçın tamamını kazanan Real Madrid, daha sonraki 17 karşılaşmanın sadece üçünden galip ayrılabildi (D7 L7).
Atletico, Mart 1997'de Ajax'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmadan bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarındaki 18 iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi (11G 7B). Carlo Ancelotti, Real Madrid tarihinde 75 Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk teknik direktör olacak.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den (2.77) bu yana maç başına en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (2.55; 28 gol/11 maç). Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçta da en az bir golde pay sahibi olan Julian Alvarez (6 gol & 1 asist), turnuva tarihinde Lionel Messi ve Claudio Lopez'in ardından altı karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü Arjantinli olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 25'inci golü Atletico filelerine gönderen Rodrygo, turnuva tarihinde bir takımın formasıyla bu sayıya ulaşan en genç dördüncü oyuncu oldu (Lionel Messi, Kylian Mbappe & Raul). Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az 300 dakika görev yapan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla hat kıran pas atan isim Luka Modric (17.7).
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bu maçta Arda Güler'e şans vermesi beklenmiyor.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
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