Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den (2.77) bu yana maç başına en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (2.55; 28 gol/11 maç). Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçta da en az bir golde pay sahibi olan Julian Alvarez (6 gol & 1 asist), turnuva tarihinde Lionel Messi ve Claudio Lopez'in ardından altı karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü Arjantinli olmak istiyor.



