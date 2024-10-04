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Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'İlk 11'de yer bulmak kolay değil'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'İlk 11'de yer bulmak kolay değil'

Haber Merkezi
14:274/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Lille'e 1-0 kaybetti.

Milli oyuncumuz Arda Güler, Lille karşılaşmasında sonradan oyuna girmiş ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'deyiz ve rekabet yüksek."

"İlk 11'de yer bulmak kolay değil."

"Geçen sezondan daha fazla başrol oynadığını düşünüyorum. Arda'ya güveniyoruz."

#Real Madrid
#Arda Güler
#Ancelotti

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