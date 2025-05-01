Carlo Ancelotti’ye tazminat şoku: Tam gidiyor derken anlaşma bozuldu!

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Anlaşmaya çok yakın olan Ancelotti büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde sezon sonunda Brezilya Millî Takımı'nın başına geçeceği neredeyse kesinleşmiş gibiydi. Ancak bu plan artık ciddi şekilde şüphe altında.
Brezilya merkezli Globo portalının haberine göre, Ancelotti ile Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) arasındaki sözlü anlaşma bozuldu. Bunun nedeni ise ekonomik.
Ancelotti'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'yi görevden alıp tazminat ödemek istemiyor ve sadece ücretsiz olarak ayrılmasına izin vereceğini belirtti.
Ancelotti’nin de bu durum nedeniyle CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'i şahsen arayarak teklifi kabul edemeyeceğini bildirdiği ifade edildi.
Ayrıca, Ancelotti haziran ayında Brezilya'nın başına geçemeyecekti çünkü Real Madrid'i Kulüpler Dünya Kupası’nda da çalıştıracak ve ancak turnuva sonrası koltuğunu bırakacak.
Ancelotti'ye Suudi Arabistan'dan dev teklif var
Brezilya ile anlaşma sağlanamasa da Ancelotti önümüzdeki sezon da sahalarda olabilir. Real Madrid'in mevcut teknik direktörü, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan sezon başına tam 50 milyon euro'luk dev bir teklif aldı.
Bu teklifin, kulüpte oynayan Karim Benzema'nın yanı sıra Vinicius'u da Suudi Arabistan'a çekmek amacı taşıdığı belirtiliyor.
Brezilya Millî Takımı için ise yeni teknik direktör adayı olarak şu anda Al Hilal'i çalıştıran 70 yaşındaki Portekizli Jorge Jesus ön plana çıkıyor.