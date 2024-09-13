Çarpıcı Icardi iddiası: 2025 yılında teklif yapacaklar

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir haber geldi. Güney Amerika basını, Mauro Icardi ile ilgili o iddiayı gündemine taşıdı. İşte ayrıntılar...

1 / 8 Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.











2 / 8 Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili taraftarı üzen bir iddia ortaya atıldı.



















3 / 8 Arjantin basınından Bola VIP'nin haberine göre Flamengo, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.

4 / 8 Flamengo'nun, 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda güçlü bir kadro ile mücadele etmek istediği ifade edildi.







5 / 8 Brezilya kulübünün, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'i gündemine aldığı ancak daha sonra Mauro Icardi transferine bütçe ayırabilmek adına Fransız santrfordan vazgeçtiği belirtildi.

6 / 8 Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı belirtildi.







7 / 8 Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.