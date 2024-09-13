Çarpıcı Icardi iddiası: 2025 yılında teklif yapacaklar

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir haber geldi. Güney Amerika basını, Mauro Icardi ile ilgili o iddiayı gündemine taşıdı. İşte ayrıntılar...
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili taraftarı üzen bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basınından Bola VIP'nin haberine göre Flamengo, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.
Flamengo'nun, 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda güçlü bir kadro ile mücadele etmek istediği ifade edildi.
Brezilya kulübünün, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'i gündemine aldığı ancak daha sonra Mauro Icardi transferine bütçe ayırabilmek adına Fransız santrfordan vazgeçtiği belirtildi.
Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı belirtildi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılı formayla 79 karşılaşmada görev alan Icardi, 56 gol kaydederken 21 de asist yaptı.