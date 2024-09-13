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Spor

Çarpıcı Icardi iddiası: 2025 yılında teklif yapacaklar

11:33 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir haber geldi. Güney Amerika basını, Mauro Icardi ile ilgili o iddiayı gündemine taşıdı. İşte ayrıntılar...

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Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray'la ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.






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Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili taraftarı üzen bir iddia ortaya atıldı.










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Arjantin basınından Bola VIP'nin haberine göre Flamengo, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.

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Flamengo'nun, 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda güçlü bir kadro ile mücadele etmek istediği ifade edildi.




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Brezilya kulübünün, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'i gündemine aldığı ancak daha sonra Mauro Icardi transferine bütçe ayırabilmek adına Fransız santrfordan vazgeçtiği belirtildi.

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Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı belirtildi.




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Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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Sarı-kırmızılı formayla 79 karşılaşmada görev alan Icardi, 56 gol kaydederken 21 de asist yaptı.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Transfer
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