Cedi Osman’dan Efes tepkilerine yanıt: ‘Bana neler neler söylendi!’

İstanbul'daki maçta kendisine birçok şey söylendiğini dile getiren Cedi Osman, "Ben herhangi bir yanlış hareketim olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da taraftara bir kez bile başımı kaldırmadım. Bana neler neler söylendi ama hiçbir zaman başımı bile kaldırmadım. Sadece oyuna ve takımıma konsantre oldum" şeklinde konuştu.